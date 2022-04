PRIME PAGINE QUOTIDIANI SPORTIVI Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Tuttosport

Buongiorno a tutti, ecco a voi le prime pagine dei tre quotidiani sportivi Nazionali per voi, persemprenapoli vi augura una buona lettura

TUTTOSPORT: Lodi la Juve scocca la freccia

I bianconeri sul mercato cambieranno sulla fascia sinistra. Se Alex Sandro parte, occhi sul brasiliano dell’ Atletico. Nel mirino anche Wendel dell’ AZ ed Everson

CORRIERE DELLO SPORT: Il post di Osi: “Io ci saro'”

La fitta alla coscia, l’ansia, la promessa. E’ stato costretto ad interrompere l’ allenamento, ma e’ sicuro di recuperare con la Fiorentina “Ci vediamo Domenica“. Oggi nuovi controlli medici

GAZZETTA DELLO SPORT: UN AMICO PER VLAHOVIC

La Juve ha scelto Raspadori. E’ l’attaccante del Sassuolo il preferito per il dopo Dybala: Costa 30 Milioni, ma non sara’ un’ alternativa a Zaniolo. Molina o Wijndal per le fasce

