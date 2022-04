PRIME PAGINE QUOTIDIANI SPORTIVI Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport

Buongiorno a tutti, ecco Rassegna stampa, con le prime pagine dei quotidiani sportivi Nazionali di Sabato 9 Aprile 2022, Buona lettura da persemprenapoli

GAZZETTA DELLO SPORT: GRAN PREMIO SCUDETTO INTER B & B (Barella-Brozovic)

Alle 18 il Verona a San Siro. Inzaghi si affida ai due amiconi del centrocampo per andare a -1 L’occasione di Correa

CORRIERE DELLO SPORT: NAPOLI, OSI C’E’

Provino superato: Victor titolare domani contro la Fiorentina Lucio sceglie il 4-3-3. Dubbio a destra Lozano-Politano, Fabian e Zielinsky vicino a Lobotka Sorpresa Zanoli. Stasera la Juve a Cagliari

TUTTOSPORT: RIFONDAZIONE JUVE

Stasera Allegri riparte dal DNA bianconero “Noi dobbiamo vincere, non piacere agli altri” E nella lista di Max, per ritentare l’assalto allo scudetto, non ci sono solo Jorginho, Raspadori e Zaniolo

