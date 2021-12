Primavera, Napoli-Inter 0-2: tabellino e marcatori

Alle ore 13:00 di oggi, allo Stadio Giuseppe Piccolo, è andato in scena il match tra Napoli ed Inter valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera. I ragazzi di Frustalupi sono, però, usciti sconfitti dalla partita. C’è da dire che in campo ha regnato l’equilibrio totale fino al raddoppio degli ospiti con Satriano a seguito di una bella azione dei nerazzurri. Prima marcatura segnata da Casadei, il quale con un colpo di testa ha battuto Idasiak.

Non sono mancati degli attimi di panico, quando nel secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo per gli azzurri, un calciatore dell’Inter è stato colpito al volto in maniera fortuita da un avversario. Il giovane interista ha inizialmente perso i sensi per poi riprendere conoscenza grazie all’intervento repentino dei sanitari a bordo campo. Il giovane è stato trasportato in ospedale successivamente.

Un rigore sbagliato da Ambrosino spegne definitivamente le speranze dei padroni di casa di poter rimontare.

