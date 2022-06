PRIMA PAGINA: Gazzetta dello Sport del 21 Giugno 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina della Gazzetta dello Sport che apriamo subito con Lukaku si sblocca, Dybala si blocca “Troppa Inter” Rilancio per Romelu grazie all’ intervento di Inzaghi, ma prima di chiudere Paulo ora ne devono uscire due fra Dzeko, Correa, Sanchez. Nel taglio basso a sinistra “Il Milan insiste per Botman, Rinnovo di maldini Ormai vicino”, a sinistra sempre in taglio basso Salernitana, “Cavani perche’ no?” Bologna ci prova per Ilicic

