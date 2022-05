PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 30 Maggio 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi 30 Maggio, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport

Apriamo la prima pagina del Corriere dello Sport, con un intervista ad Allan che con un po’ di amarcord ricorda il periodo di Napoli : “Il mio Napoli meritava lo scudetto”. Di spalla l’editoriale del direttore su Carlo Ancelotti: “Chi è grande non smette mai di esserlo“. In taglio basso spazio al mercato dei nazionali di Mancini: “Nazionale, quattordici sul mercato. Da Scamacca a Bastoni, mezza Italia è in vendita“.

