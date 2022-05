PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 20 Maggio 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa con la prima pagina del Corriere dello Sport per voi. Buona lettura da persemprenapoli

Apriamo la nostra rassegna con il Corriere dello Sport, che titola Koulibaly gela il Napoli. Siamo alla fine del campionato, e contro lo Spezia, domenica alle ore 12:30, potrebbe essere l’ultima gara in azzurro per Kalidou Koulibaly. Il suo addio appare sempre piu’ vicino, ed il Barcellona potrebbe essere la sua prossima destinazione, nel frattempo lui dichiara…”Non litighero’ con De Laurentiis per andare via”, anche il Senegalese fa capire che l’ addio ormai sembra vicino. Di spalla il mercato dell’Inter: “Bastoni salva Lautaro”. In basso si parla della Roma e della Salernitana.

