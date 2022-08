PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 13 Agosto

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport “Simeone è del Napoli” , titola così in prima pagina, “Il Cholito arriva in prestito con obbligo di riscatto. Al Verona 15,5. Ora assalto a Raspadori“. In apertura l’inizio del campionato di Serie A: “La voglia matta. Esaurito a Milano, Torino, Lecce, Salerno: 280mila sugli spalti di A“. Di spalla in basso spazio alla Serie B: “Il Bari è super: Parma trema. Oggi Cagliari e Palermo“.

