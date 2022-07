PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 1° luglio 2022

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro del difensore del Napoli: “Tutto su Koulibaly. Contratto in scadenza nel 2023, il capitano è il simbolo degli azzurri. Il Napoli taglia gli ingaggi ma Adl per lui farebbe un sacrificio. Il gigante senegalese guadagna sei milioni ed è il più corteggiato: il club spera nel rinnovo”. Al centro si legge: “Milan, Maldini firma. Mertens e Dybala liberi e senza squadra”. In taglio basso: “Roma, avanza Frattesi”.

