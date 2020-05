Prima domenica della Fase 2: rifiuti, bottiglie e avanzi di pizza sul tratto più bello del lungomare

“Siamo tornati. E si vede”. Così scrive Giada su Facebook, nel commentare la prima domenica di Fase 2. Tra passeggiate e uscite all’aperto non sono mancati i primi effetti collaterali. Come lo scarico di cartoni di pizze, lattine, bottiglie e avanzi di cibo in pieno lungomare, precisamente in uno dei suoi luoghi più belli: la banchina sotto la rotonda di via Nazario Sauro. Si tratta probabilmente di avanzi di un incivile sabato sera, dove un gruppo di persone, scavalcando le fasce che vietano l’ingresso alla discesa, ha gozzovigliato e consumato la cena sul posto, senza però provvedere allo smaltimento dei rifiuti. Domenica pomeriggio i rimasugli giacciono ancora lì, rovinando la vista (e l’odore) del piccolo molo.

Napoli certamente non è soltanto questo: la maggior parte dei cittadini rispetta le norme del lockdown e onora i costumi di una città millenaria. Ma, come spesso accade, il comportamento scorretto di pochi consegna una cartolina infelice. Che molti, illudendosi, speravano di non rivedere.

fonte Repubblica