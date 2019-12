Preziosi cerca mister per far ripartire il giocattolo Genoa

E’ ormai segnato il destino di Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Un esonero che sarebbe il secondo di Preziosi in questa stagione, dopo quello di Andreazzoli. In questo senso, oggi può essere una giornata importante per mettere tutto nero su bianco, in attesa dell’eventuale sostituto. Segui il live di TuttoMercatoWeb.com con tutti gli aggiornamenti provenienti da Genova!

Davide Ballardini dice no al Genoa – L’allenatore – secondo quanto raccolto da TMW – ha preferito declinare la proposta del Grifone. Ora la società è alla ricerca di un altro tecnico. Oltre Diego Lopez si valuta il profilo di Davide Nicola. E sullo sfondo il ritorno di Andreazzoli che avrebbe da ridisegnare anche lo staff considerato che il suo vice, Muzzi, oggi è l’allenatore dell’Empoli e con se ha portato anche il preparatore Chinnici