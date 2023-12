Pressione sul Napoli: Kvaratskhelia va liberato

Liberate Kvaratskhelia, liberate Kvicha.

Potrebbe essere un buon titolo. È quasi certamente quello che andrebbe fatto per il Georgiano.

Liberarlo, rasserenarlo se possibile. È uno dei compiti più sottili ed allo stesso tempo complesso a cui è chiamato Mazzarri. La squadra necessita di serenità. È Emevidente ed anche con il Braga, nettamente inferiore, diversi sono stati i momenti di defaillance. L’autorete ha disteso l’animo della serata.

Spogliatoio prima che campo.

Il momento è delicato e il Napoli intravede la luce al di là del tunnel.

Mazzarri ha chiesto di non prenderle. Per darle ci sarà tempo.

Quantomeno ora è chiara la rotta e non è un dettaglio.

Il momento sembra toccare particolarmente Kvaratskhelia. La “giusta” pressione a cui pare sottoposto, in questo momento, lo schiaccia.

Anzi lo comprime, come in una sorta di palloncino.

Kvaratskhelia porta il peso delle circostanze sulle spalle. Desidera a tutti i costi sbloccarsi e sbloccare il Napoli.

Kvicha contro tutti a volte è parso intestardito. Testa bassa e spingere di violenza, poca lucidità, poco raziocinio.

Solo senza la squadra.

Non è così che Kvaratskhelia si ritrova.

Nel momento in cui le cose sembrano non girare, serve lasciarsi affiancare, fare la giocata facile, il passaggio semplice ed attendere che la pressione di quel palloncino evapori.

Serve saper attendere.

Liberare Kvaratskhelia dalla pressione del risultato immediato ed ad ogni costo.

