Pressione ed Ansia. Il Napoli ne fa risorsa

“Se vuoi migliorare , sfida Federer. Perdi 6-0 6-0 ma cresci. Col raccattapalle vinci ma non impari nulla”. Paolo Crepet, spiega cosi, sinteticamente, il processo di crescita che può accompagnare un individuo. Un individuo o anche una squadra di calcio. Si avvicina il venerdì del Maradona ed abbiamo voluto aprire una riflessione sul momento emotivo della banda Spalletti.

In questo chiave ho chiesto alla dottoressa Rosalba Avilia, psicologa, di chiarire a me ed ai tifosi il concetto di pressione ed ansia che il Napoli 5.0, può provare in questo avvicinamento al match clou con la Juventus.

“La pressione vissuta da una squadra sportiva in vista di una competizione importante può comportare nei giocatori stati di preoccupazione ed ansia.

Può, anticipare situazioni di pericolo preparando il nostro corpo ad attivarsi, fisicamente e mentalmente .

Nello sportivo si attiva sulla qualità dei pensieri che accompagnano la prestazione prima, durante e dopo. Incide particolarmente sulla capacità di concentrazione.

Se nei componenti della squadra si dovesse attivare un livello di ansia eccessivo, può senza dubbio rivelarsi disadattivo e interferire sulla connessione mente-corpo-ambiente dei giocatori. Aumenta in questo modo, il rischio di errori o infortuni. Se invece si manifesta un livello di ansia “moderato” e opportunamente controllato, può risultare motivante e funzionale alla performance. Ci si attiva, e si verifica un risveglio di quella risorsa definita in psicologia dello sport “intelligenza agonistica”

Ansia e pressione, “nemici” da trasformare in alleati. Elementi capaci di scavare e distruggere ma che se ben gestiti divengono risorse, il pensiero che ci affida la psicologa Avilia.

Ecco, allora ci siamo.

Al Napoli occorre, come dice la dottoressa Avilia, intelligenza agonistica.

Quella capacità che le grandi squadre, le grandi aziende, consolidano passo passo, nel raggiungimento degli obiettivi preposti.

All’interno della gara, nel mezzo del campionato o nel principio della fase Champions più significativa, il Napoli 5.0 di Spalletti, ha da dimostrare intelligenza.

Agonistica, sportiva ed aziendale. La Juventus ci dirà qual è il reale valore della azienda di De Laurentiis.

Si incontra la Juventus e Federer. Questi match fanno soltanto bene. Consentono crescita, verifica e qualora servisse, ricalibratura degli strumenti di bordo.

