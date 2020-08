Presidente della regione Abruzzo! Ecco quando inizia il ritiro!

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul ritiro degli azzurri che quest’anno si svolgerà a Castel di Sangro: “23 agosto raduno e 24 a Castel di Sangro? La posso dare in maniera informale, ho sentito un’ora fa il presidente, e mi ha detto il 24 sera. Abbiamo investito e fatto l’investimento sul ritorno economico e d’immagine che la regione può avere da questo evento. Ci faremo trovare pronti in tutto il comprensorio, il Palazzetto dello Sport che è attiguo al campo sportivo, ci sarà tutto un villaggio con gli sponsor con una vetrina e le migliori produzioni dell’Abruzzo. Purtroppo abbiamo pochi giorni, ma contiamo di avere anche nei prossimi anni un evento che crescerà col tempo.

Quando resterà il Napoli? Non lo abbiamo ancora stabilito, dipendeva dall’apertura del campionato, se il campionato inizia il 19 settembre credo che il Napoli possa rimanete non oltre il 16/17. Credo che sicuramente dovrebbero essere almeno due settimane, poi iniziando il 19 si può guadagnare qualche giorno di preparazione in più.

Al palazzetto esposta la Coppa Italia? Non conosco questo ultimo dettaglio, queste cose le decide il Napoli calcio.

Presidente ha fatto presente qualche esigenza? No, ci eravamo lasciato già nelle precedenti occasioni con disponibilità, avevo chiesto di portare squadre abruzzesi per la preparazione del Napoli, dobbiamo aspettare che venga confermato il calendario. Amichevoli con Teramo, Pescara e Castel di Sangro? Non è lontano dalla realtà.