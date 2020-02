Premier: mercato si allinea all’Europa, chiuderà 1/9

Assemblea lega approva ritorno al passato: posticipata chiusura.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Fuori dall’Europa politica ma allineati all’Europa calcistica: è il paradosso della Premier inglese che ha deciso oggi di adeguarsi alle date della campagna trasferimenti del resto del continente. Quindi niente più stop delle contrattazioni alla vigilia dell’avvio del campionato, come è avvenuto negli ultimi due anni, dalla prossima estate la chiusura del mercato arriverà martedì 1 settembre, così come nel resto dell’Europa.

Il ritorno al passato è stato motivato dalle lamentele di diversi club che si sono trovati nella scomoda situazione di vedersi privati di molti giocatori nelle ultime due settimane di mercato, senza poter provvedere a rimpiazzarli