Premier: Man United vince, Tottenham pari con l’ultima

In premier iMan Utd vince,mentre Mourinho nn va oltre il pari con l’ultima in classifica!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Un pareggio contro il Norwich ultimo in classifica per il Tottenham di Josè Mourinho, vittoria con un classico 2-0 per il Manchester United contro il Burnley reduce dal Ko, appena 48 ore prima, con l’Everton targato Ancelotti. Sono questi i verdetti di due delle partite giocate oggi per la 20/a giornata di Premier League.

A Carrow Road, stadio del Norwich, il Tottenham raggiunge il pareggio (2-2) soltanto all’83’ su rigore, peraltro netto, concesso per un fallo su Kane e trasformato dallo stesso attaccante. I padroni di casa recriminano sul gol annullato, sull’1-0 a loro favore, a Pukki per un fuorigioco millimetrico rilevato dal Var.

A Manchester lo United non brilla ma vince segnando al 44′ con Martial e al quinto minuto di recupero con Rashford. I Red Devils sono ora quinti a -1 dalla zona Champions. La sconfitta interna (1-2) contro il Leicester, che rimane secondo in classifica, costa il posto al tecnico del West Ham Manuel Pellegrini