Premier: Arsenal torna a vincere in casa dopo tre mesi

Arteta puo’sorridere,l’Arenal torna avincere!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Con una bella prestazione, l’Arsenal ha battuto il Manchester United per 2-0 all’Emirates Stadium, chiudendo un periodo di delusioni di fronte al proprio pubblico.

Infatti i Gunners non vincevano in casa dall’inizio di ottobre ottenendo nelle ultime sei partite interne di campionato tre pareggi e tre sconfitte. Il ritorno al successo è anche la prima vittoria sotto la guida del nuovo tecnico Mikel Arteta, alla terza presenza sulla panchina dei londinesi. Le reti dell’Arsenal sono state segnate da Sokratis e da Pepè, mentre nello United ha giocato dall’inizio Matic, che i tabloid danno in partenza a gennaio e che piace anche all’Inter