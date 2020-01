Premier; 2-1 al Wolverhampton, il Liverpool vola

Klopp nn si ferma piu’!….piu 16 sul City!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Il Liverpool vince ancora e vola a +16 sul Manchester City. La formazione allenata da Jurgen Klopp è andata a vincere 2-1 in casa del Wolverhampton in una partita della 24/a giornata della Premier League (i reds hanno però ancora una gara da recuperare) e – con 22 vittorie e un pareggio -allungano a 16 punti il vantaggio sui Citizens.

Una partita non facile quella contro i Wolves. Liverpool subito in vantaggio grazie alla rete di capitan Henderson. A inizio ripresa il Wolverhampton trova il pareggio con Jimenez.

Nel finale, al 39’arriva il gol della vittoria del Liverpool con Firmino