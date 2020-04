Poliziotto ucciso, presi anche i due fuggitivi

Sono Fabricio Hadzovic, 40 anni nato in Bosnia Erzegovina, e Admir Hadzovic, 27 anni nato a Mugnano, i due arrestati con l’accusa di omicidio volontario, tentata rapina aggravata, tentato furto aggravato e ricettazione, coinvolti nel grave incidente stradale in cui è rimasto vittima l’agente scelto Pasquale Apicella, 37 anni. Nelle stesse circostanze e in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, sono stati eseguiti due fermi di indiziati di delitto, emessi dalla Procura di Napoli, nei confronti di Igor Adzovic, 38 anni, nato a Caserta, e Renato Adzovic, 23 anni, nato a Mugnano.fonte Il Roma