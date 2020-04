Poliziotto ucciso, l’omaggio delle volanti sotto casa di Apicella. Il figlio di 6 anni: «Dov’è papà?»

Dove sta babbo?» chiede il bambino, 6 anni appena, agli zii mentre si intravedono i primi lampeggianti. «Senti, arrivano, ti prende zia che mamma non ce la fa». A parlare è la sorella di Pasquale Apicella al figlio più grande dell’agente morto a Napoli l’altra notte mentre inseguiva una banda di ladri in fuga.Le volanti stanno arrivando in massa sotto casa del collega, attese dalla sua famiglia. «Babbo non c’è, sono venuti a salutare a casa di papà, hai visto? Ora ti fanno il saluto militare».È l’omaggio straziante fatto dalla Polizia di Stato ai familiari di Pasquale Apicella. Il bambino chiama la mamma e le sirene accese tutte insieme solo appena riescono a coprire le urla strazianti della vedova, Giuliana, rimasta sola con i suoi due figli, l’ultima di appena 4 mesi.