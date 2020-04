Poliziotto morto, Sapignoli (Lega): Pena certa e esemplare per i criminali

Sapignoli (Lega): “vicinanza alla famiglia dell’agente Apicella ed al corpo della Polizia di Stato”

“Vicinanza e solidarietà alla famiglia dell’agente Pasquale Apicella ucciso da malviventi questa notte a Napoli nel tentativo di sventare una rapina ad una Banca ed al corpo della Polizia di Stato. I criminali che si sono macchiati di questo delitto ricevano una pena certa ed esemplare, senza se e senza ma”. È quanto dichiara in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli.

“Ora i Ministri competenti si assicurino che la famiglia di Apicella non sia abbandonata al proprio destino, mostrandole in ogni modo possibile la vicinanza dello Stato”, conclude la nota della Sapignoli.