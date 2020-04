Poliziotto morto, Nonno (FdI): Lo Stato ora non abbandoni la famiglia di Apicella

Nonno (Fdi): “vicinanza alla famiglia dell’agente scelto Apicella. I responsabili ricevano pene severe ed esemplari”

“Esprimo la mia vicinanza alla famiglia dell’agente scelto Pasquale Apicella ucciso da balordi questa notte nel tentativo di sventare una rapina. A questi criminali sia applicata una pena severa ed esemplare”. È quanto scrive in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Napoli.

“La mia solidarietà va anche all’intero corpo di Polizia, sempre in prima linea a sostegno dei cittadini ed a cui lo Stato dovrebbe assicurare maggiori risorse e mezzi rispetto a quelli attuali. Non è accettabile che operino nelle condizioni in cui versano oggi”.

“Lo Stato – conclude Nonno – ora non abbandoni la famiglia di Apicella che ha dato la vita per servire degnamente e con onore le Istituzioni”.