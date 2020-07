Polizia, Usip: “Agenti napoletani ricevano riconoscimenti per aver affrontato alluvione di Palermo. A Napoli problemi con ricompense premiali”

“L’U.S.I.P. nelle scorse ore ha inviato, per il segretario nazionale Vittorio Costantini, una lettera indirizzata al Capo della Polizia all’interno in cui si chiede di destinare i riconoscimenti premiali previsti dalle specifiche commissioni della nostra Amministrazione, per aver affrontato in modo esemplare l’alluvione di Palermo dei giorni scorsi, salvando vite umane. Un contesto difficile e drammatico in cui hanno operato in modo esemplare le donne e gli uomini della Polizia di Stato. In modo particolare l’U.S.I.P. chiede di attivare le procedure di promozione per merito straordinario nei confronti dei colleghi del IV Reparto Mobile di Napoli che hanno operato sul posto”.

È quanto fanno sapere in una nota congiunte Marco de Rosa, segretario regionale della Campania del sindacato di Polizia U.S.I.P. confederato U.I.L. e Roberto Massimo, segretario generale di Napoli del sindacato.

“A Napoli, in particolar modo, abbiamo un problema con le ricompense premiali, atteso che su analoghe situazioni dove il pericolo di vita era evidente, pistole puntate nei confronti degli agenti e cartuccia camerata pronta ad uccidere, sono stati adottati due pesi e due misure”. Continua il segretario generale di Napoli Roberto Massimo.

“Al Questore di Napoli ed al Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza prefetto Franco Gabrielli, diciamo che la tutela dei cittadini e di tutta la collettività passa anche attraverso lo stimolo ed il riconoscimento per il lavoro svolto dagli uomini e dalle donne in divisa sul territorio. Maggiore sarà la sensibilità nei confronti di questi lavoratori eroi e maggiore sarà il livello di sicurezza della città tutta. Tuteleremo, in tal senso, i colleghi nelle sedi opportune”, conclude Massimo.