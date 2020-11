Politica, de Magistris: “De Luca è il mandante del tentativo di far sciogliere il consiglio comunale”

“De Luca è il mandante del tentativo di far sciogliere anticipatamente il Consiglio comunale. Io sono convinto che nell’opposizione ci siano numerosi consiglieri che non possono accettare di essere gli esecutori di un mandante politico. E’ ormai evidente a tutti che a poche centinaia di metri da qui c’è chi vuole mandare a casa il Consiglio comunale di Napoli, lo si vede chiaramente dalle forze in campo che si agitano e da chi in particolare si è mosso in questi giorni”. E’ quanto ha sostenuto il sindaco di Napoli, e riportato dall’Ansa, in seguito allo scioglimento del consiglio comunale che doveva svolgersi al Maschio Angioino, sull’importante questione del Bilancio. Seduta sciolta a maggioranza.