Politano tra Napoli e Roma: oggi altro contatto tra Ausilio e Petrachi

L’Inter ha trovato l’accordo con il club azzurro ma l’attaccante preferisce tornare in giallorosso.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it – Su Matteo Politano è corsa a due, perché da qualche ora anche il Napoli è interessato al giocatore in uscita dall’Inter. Anzi, il club azzurro – che ieri ha passato il turno di Coppa Italia contro battendo la Lazio – ha già trovato l’accordo con Ausilio sul prezzo del cartellino: diciotto milioni di euro più due di bonus. A dare ancora qualche speranza a Petrachi è la volontà di Politano che preferirebbe un ritorno alla Roma, club che lo ha lanciato da giovane e con il qualche ha vinto uno scudetto Primavera.Il diesse giallorosso ha già trovato l’accordo sull’ingaggio dell’attaccante: due milioni di euro netti a stagione fino al 2024, resta però il problema tra Roma e Inter sulla modalità del trasferimento. I giallorossi vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, Ausilio invece vuole a tutti i costi inserire l’obbligo, forte anche dell’accordo raggiunto con il Napoli. I due direttori sportivi nelle prossime ore avranno un altro contatto – con la mediazione anche di Davide Lippi, agente di Politano – per provare a sbloccare la situazione. La soluzione potrebbe essere trovata con la stessa formula dell’acquisto di Ibanez dall’Atalanta (nelle prossime ore le visite mediche a Villa Stuart): prestito gratuito con obbligo di riscatto tra diciotto mesi. L’affare però dovrà essere avallato anche dall’ormai prossimo presidente Dan Friedkin, che questa serà sarà all’Allianz Stadium per assistere al match di Coppa Italia tra Juventus e Roma.