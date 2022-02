Politano out a Barcellona, chi lo sostituisce?

Politano uscito durante il primo tempo contro l’Inter, è vittima degli ennesimi infortuni che stanno colpendo la squadra partenopea.

Napoli atteso Giovedi 17 Febbraio ad una grande sfida contro il Barcellona al Camp Nou, match valevole per gli ottavi di Europa League.

Fascia destra da reinventare per Luciano Spalletti, vista anche l’assenza di Hirving Lozano, infortunatosi alla spalla durante l’ultima sosta per le nazionali.

Tre le ipotesi per il mister, il favorito è Eljif Elmas, subentrato proprio a Politano durante la sfida contro l’Inter. Ultima prestazione sottotono per il nazionale macedone che non è riuscito a fare la differenza sulla fascia occupata da Perisic, esterno offensivo reinventatosi giocatore a tutta fascia.

Il macedone, in caso di titolarità potrebbe dare quella spinta in più che è mancata nella sfida di sabato scorso.

Seconda opzione che ricade su Adam Ounas, talento algerino che non riesce a trovare abbastanza spazio per esplodere, reduce inoltre da problemi fisici dovuti al rientro dalla Coppa d’Africa.

Scelta che potrebbe rivelarsi quella mossa a sorpresa e conferire imprevedibilità e velocità ad una squadra che già conta su velocisti come Di Lorenzo e Osimhen.

Ultima ipotesi è l’avanzamento in fascia di Malcuit.

Terzino che potrebbe dare un maggiore apporto difensivo alla squadra, cercando di ottenere un’ottimo risultato fuori casa e giocarsi la qualificazione davanti ai propri tifosi.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/ Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati