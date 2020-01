Politano, la compagna è già arrivata in città: la prima dedica per Napoli

La compagna di Matteo Politano è già arrivata in città: le prime parole.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it .Poche ma semplici parole quelle che la fidanzata di Matteo Politano ha postato sui propri social. Il calciatore è ormai ad un passo dalla firma sul nuovo contratto. Un accordo che lo legherà al Napoli. L’attaccante ha appena terminato le visite mediche presso Villa Stuart ed è diretto presso la sede della Filmauro per ufficializzare il trasferimento dall’Inter.,Ginevra Francesca, compagna di Politano, è, però, già arrivata in città ed ha postato la sua prima foto sul lungomare della città di Napoli. Lo scatto, diramata tramite il proprio profilo Instagram, è accompagnata dalla semplice frase: “New Home”