Politano al Napoli, Llorente in pausa: per il vice Lukaku ora Conte va su Giroud

L’esterno ha detto sì agli azzurri: oggi si chiude. Lo spagnolo per adesso non si muove e quindi fari puntati sull’attaccante del Chelsea.E quanto msi legge in questomarticolo pubblicato su Gazzetta.it Alla fine Politano si è deciso. Dopo aver posato con la sciarpa della Roma, essere tornato deluso a Milano a causa del flop dello scambio con Spinazzola e aver provato ancora a diventare comunque giallorosso, Matteo ha accettato la corte del Napoli. Il 26enne esterno è pronto legarsi al club di Aurelio De Laurentiis con un contratto in scadenza nell’estate 2024 e un ingaggio da circa 2 milioni di euro più bonus (all’Inter aveva 1,6 milioni fino al 2023). Ora Inter e Napoli devono soltanto mettere nero su bianco gli ultimi dettagli dell’accordo. Politano, che era arrivato nell’Inter di Luciano Spalletti per 25 milioni due estati fa, si trasferisce con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto nel 2022 per un totale di circa 25 milioni.In casa Inter l’addio di Matteo in questo mercato era la condizione vincolante per poter spingere l’acceleratore sul vice-Lukaku: Fernando Llorente e Olivier Giroud. Ed è proprio su quest’ultimo che si è concentrato il club nerazzurro. Il 33enne francese con il Chelsea ha infilato una serie lunghissima di tribune, giocando appena 7 partite stagionali, l’ultima il 30 novembre in Premier contro il West Ham…