Politano al Napoli: Llorente è la chiave per convincere l’Inter

Giuntoli convinto di aver individuato il sostituto ideale di Callejon. L’ex Sassuolo voleva la Roma: ora sarà decisiva la sua volontà. Marotta chiede per l’esterno 25 milioni, De Laurentiis offre 18 più 2 di bonus: c’è lo spagnolo per colmare l’offerta.Se ne scrive in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Avanti, tutti: e mentre il rintocco del Big Ben resta un’eco assai lontana, il valzer sulle punte scandisce le ore e i giorni d’un mercato sempre vivo, che dalla Milano nerazzurra viaggia direttamente verso Napoli, inverte la propria rotta, va a Londra e poi rischia di approdare sino a Barcellona. Meno otto però ormai ci siamo e la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità sembra scolpita in quest’orizzonte ch’è racchiuso nelle aree di rigore o lì intorno, con le sagome di Matteo Politano, quella di Fernando Llorente e infine di Olivier Giroud così prepotenti da occupare spazi e pensieri. È l’alba d’un nuovo giorno che Cristiano Giuntoli squarcia con la sua figura poco dopo colazione, mettendosi in viaggio verso Milano per dare il via – consapevolmente – un «menage a trois» che include Politano (26), Llorente (35 tra un mese) e Giroud (33), ognuno a modo suo infilato in questo mega affare che muove soldi (tanti) ed emozioni. Ci vuole poco ad allestire un’autentica fiera dei sogni, che ognuno vive a modo suo: Matteo Politano, legittimamente, pensava e sperava di andare alla Roma (la squadra della sua città, quella della sua giovinezza) ma ora ch’è ha avuto percezione delle difficoltà, ha lasciato che il destino facesse il proprio corso in quell’appuntamento, all’ora del tè tra Giuntoli, Davide Lippi e Luca Pennacchi, il proprio management, che hanno ascoltato la proposta del Napoli (quattro anni e mezzo, due milioni e due di euro) e hanno cominciato a pensare che si possa fare. Se la Roma non pareggia l’offerta del Napoli all’Inter, la preferenza espressa a suo tempo per i giallorossi da parte del giocatore passa in secondo piano.È una trattativa che ha bisogno dei suoi tempi, per avvicinare l’Inter e il Napoli, separati in questo momento da cinque milioni di euro (i venticinque richiesti da Marotta contro i diciotto più due di bonus offerti da De Laurentiis): e per colmare quella distanza, sul prestito con obbligo di riscatto di Politano, ecco comparire Fernando Llorente, che all’Inter potrebbe servire eccome, pronto per l’uso. Si può fare, e magari si farà già in giornata o domani, ma servirà, come sempre, che qualcuno faccia un passo in avanti e l’altro uno indietro, in modo da incontrarsi. Il Napoli è ottimista, «sente» d’essere vicina a quello che ritiene debba diventare l’erede di Callejon e di averlo (quasi) convinto.