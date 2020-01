Politano al centro del gossip. Beccato con l’influencer

Si comincia bene!Matteo Politano al centro del calciomercato ma protagonista anche delle cronache rosa.

Matteo Politano, non solo uomo mercato. In queste ore il calciatore è alla ribalta soprattutto delle cronache rosa per un suo nuovo, discusso flirt.

Dal punto di vista professionale la situazione è intricata: dopo essere stato a un passo dal vestire la casacca della Roma (dall’Inter), sarebbe molto vicino a trasferirsi al Napoli. Non meno tormentato il lato sentimentale: il calciatore è al centro di una storia piuttosto complicata.

Sposato con Silvia Di Vincenzo, da cui ha avuto due bambine, avrebbe un flirt con la pr e influencer Ginevra Sozzi. Galeotta una foto sospetta postata la scorsa settimana da entrambi su Instagram e raffigurante il cucciolo Baloo. Ora il settimanale Oggi in edicola ritrae l’attaccante (con tanto di sigaretta in mano) in compagnia della 22enne.

Alla Sozzi erano già stati accostati in passato altri calciatori, da Dybala a Nainggolan. Politano sarebbe stato lasciato due mesi fa dalla moglie che, attraverso un investigatore privato, aveva scoperto la relazione clandestina.