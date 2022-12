Polemica in Georgia: Kvaratskhelia finisce sui preservativi

Khvicha Kvaratskhelia è sotto i riflettori per le qualità che esprime in campo, attirando anche l’interesse di qualche malintenzionato.

Come tutti i calciatori del Napoli, infatti, anche i diritti di immagine di Kvara sono gestiti dal club azzurro. Di sicuro al patron De Laurentiis non sarà piaciuta l’iniziativa di “Aiisa Condoms”, un’azienda di preservativi georgiana che per promuovere dei preservativi speciali ha utilizzato una foto dell’attaccante azzurro, peraltro con indosso la maglia del Napoli. Probabilmente l’utilizzo non autorizzato dell’immagine di Kvaratskhelia non passerà inosservato all’entourage di Aurelio, che in passato non ha lasciato passare i danni d’immagine. Ricordiamo infatti il caso Milik, quando l’attaccante polacco fece pubblicità al proprio ristorante senza interpellare il club azzurro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati