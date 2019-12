Poker Liverpool a Leicester, Premier sembra già sua

In premier il Liverpool cpopntinua il suo “assolo”in campionato…se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Un Liverpool stellare, degno dei titoli di campione d’Europa e del mondo in carica, annienta il Leicester secondo in classifica nella Premier e vince per 4-0 in casa dei rivali, al ‘King Power Stadium’. Nonostante la buona volontà di Vardy e compagni, non c’è mai stata partita e i Reds sono andati a segno due volte con Firmino, con l’appena entrato Milner su rigore e con Alexander Arnold, protagonista di una prova strepitosa (suoi, oltre al gol, i due assist per le conclusioni vincenti di Firmino).

Adesso il titolo della Premier 2020 sembra già essere in tasca al Liverpool, campione nazionale per l’ultima volta nel 1990: con il successo di oggi sui più diretti inseguitori, il margine di vantaggio degli uomini di Klopp sulle Foxes è di 13 punti (52 contro 39) e una partita in meno.