Podio aggiudicato dalle Campane: Napoli Salernitana e Benevento

Se esistesse un podio per premiare Champions, salvezza Serie A e Promozione, la Campania non avrebbe rivali.

Infatti le tre squadre del Sud Italia stanno svolgendo un ottimo lavoro, di cui se ne parla forse, ancora troppo poco.

Il Napoli è la squadra più in vista, non solo perché è in Serie A, ma anche perché è riuscita a qualificarsi per la Champions League.

Ma se il Napoli, terza in classifica, e fino a poche settimane fa era in lotta scudetto, anche ‘ l’antagonista ‘ Salernitana non può che essere soddisfatta del suo lavoro. Infatti la squadra di Nicola è riuscita a condurre un ottimo campionato, per quelli che sono i suoi standard, lottando fino all’ultimo per la salvezza in Serie A.

Oggi la Salernitana si scontrerà contro l’Empoli, una partita difficile ma che regalerà grandi emozioni.

Gli ultimi match infatti, sono stati un vero e proprio spettacolo di forza fisica e mentale, in aggiunta allo spirito di appartenenza dei tifosi, che hanno dimostrato cosa significa l’amore per la maglia al di la del risultato.

Un aspetto, quest’ultimo, che non deve essere lasciato al caso. In occasione dell’ultima partita fuori casa i tifosi Granata hanno letteralmente invaso la città toscana a sostegno dei ragazzi di Nicola.

In ultima battuta il Benevento. La squadra della Serie B sta iniziando a vedere i frutti dell’impegno costante.

Ieri infatti si è disputato il primo preliminare dei playoff in promozione. I ragazzi di Fabio Caserta si sono scontrati con l’Ascoli di Dionigi, vincendo con un goal di Lapadula al ’38.

Cosi facendo la squadra Campana si è aggiudicata la semifinale con il Pisa, il 17 turno d’andata e il 21 il ritorno. Anche per il Benevento il sogno della Serie A si avvicina sempre di più alla realtà.

