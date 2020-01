Platini, Zidane, Trezeguet e ora Matuidi, Rabiot e (forse) Kurzawa: la Juve ama parlare francese

Se il terzino del Psg sbarcherà a Torino sarà il 27esimo transalpino a giocare con la maglia bianconera. E, a parte Argentina e Brasile, non ci sono altre nazioni che hanno contribuito così tanto alla storia della Juve.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it L’affare è caldo e, pare, si farà nelle prossime ore. Se Layvin Kurzawa sbarcherà a Torino negli ultimi giorni del mercato di gennaio (al posto di Mattia De Sciglio che andrà al Psg) sarà il francese numero 27 della Juventus. A parte Argentina e Brasile, non ci sono altre nazioni che hanno contribuito così tanto alla storia bianconera.Origini polacche e guadalupesi, Kurzawa è nato a Frejus, in Provenza, ha fatto tutta la trafila con le nazionali giovanili dei Bleus e ha sempre giocato in Francia. Terzino di spinta, con buone doti offensive (esattamente quello che voleva Maurizio Sarri, per avere un’alternativa ad Alex Sandro sulla fascia sinistra), in bianconero troverà compagni con cui poter dialogare, i connazionali Blaise Matuidi e Adrien Rabiot, provenienti come lui da Psg. Entrambi giocano in un altro ruolo, a centrocampo, però sono mancini come lui. Kurzawa porta in dote esperienza internazionale e trofei (tre campionati con il Psg più 3 Coppe di Francia, 3 Supercoppe francesi e 3 coppe di Lega) e avrà una lunga lista di connazionali eccellenti, transitati a Torino prima di lui, cui ispirarsi. L’ultimo sulla sua stessa fascia è stato Evra, che con la Juventus è arrivato in finale di Champions League (nel 2015, sconfitta con il Barcellona). A parte qualche meteora (vedi Henry), molti hanno scritto pagine indelebili nel libro della Signora: dal mito Trezeguet, recordman di presenze tra i francesi (320) e gol (171), alla leggenda Platini, dall’amatissimo Zidane alla roccia Thuram, dal doppio Deschamps (che è stato anche allenatore oltre che giocatore) all’indimenticato (e ancora desiderato) Pogba. Tra la Francia e la Madama sabauda c’è sempre stata un’attrazione fatale.In Francia s’accaserà invece De Sciglio, giocatore poco amato dai tifosi ma molto apprezzato dagli allenatori. Allegri lo aveva voluto alla Juventus dopo averlo lanciato da giovanissimo nel Milan, nonostante fosse in un periodo poco felice, anche Sarri ha parlato spesso bene di lui ora andrà in un altro club importante, il Psg. Il motivo? È fragile (tanti infortuni, attualmente è in fase di recupero), però duttile (può fare entrambe le fasce) e affidabile e piace ai tecnici perché non si lamenta mai. Così ha convinto anche Tuchel e il Psg, alla faccia dello scetticismo di chi lo guarda dalla tribuna o in TV.