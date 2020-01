Pjanic: “Non molliamo su tutti i fronti. Napoli? Sarà difficile, Gattuso sa come motivarli”

Il Bosniaco,dopo la Supercoppa un filotto di successi, non vogliamo cedere fino alla fine. Lotta scudetto? Manca tanto e abbiamo pochi punti di vantaggio”.E quanto si legge in questo articolo pubblicatosu Gazzetta.it L’ennesimo grido di battaglia. La volontà di non mollare niente a nessuno, neanche dopo un decennio di dominio nel calcio italiano. La Juventus vista mercoledì sera in coppa Italia contro la Roma è parsa tutt’altro che insaziabile e Miralem Pjanic, intervenuto al lancio della nuova scarpa Predator dell’Adidas a Milano, spiega che quello che fa la differenza è la mentalità: i bianconeri scendono in campo sempre con la stessa concentrazione, anche nelle freddi notti di coppa. “Da parte nostra c’è sempre la volontà di competere su ogni fronte, é una caratteristica nostra e sarà cosi fino in fondo, non dobbiamo mollare niente fino alla fine. In questo momento stiamo tutti bene, mercoledì abbiamo vinto una partita fondamentale da dentro e fuori e l’ importante è andare avanti: il nostro obiettivo é andare in fondo in tutte le competizioni. Ci spiace per la sconfitta nella Supercoppa italiana dove abbiamo giocato davvero male ma un passo falso capita a tutti. Da allora è cominciato un filotto di successi ma non è che abbiamo cambiato il modo di lavorare: ci mettiamo sempre la stessa serietà e intensità”.Domenica per i bianconeri un altro esame importante contro il Napoli di Rino Gattuso, che sta vivendo un momento pessimo in campionato ma che è stato rivitalizzato dalla vittoria in coppa Italia contro la Lazio. “Ci aspetta una partita molto difficile – dice ancora Pjanic -. È vero per loro l’ultimo non è stato periodo felice ma hanno qualità e Gattuso, che è un tecnico molto preparato, sa come motivarli”. E sulla lotta scudetto il centrocampista bosniaco non snobba nè l’Inter nè la Lazio “perché abbiamo pochi punti di vantaggio e alla fine manca ancora tanto tempo”