Pjaca, arrivederci Juve: c’è l’Anderlecht nel suo futuro

Il Croato in Belgio in prestito per sei mesi, rinnovabile per altri 12. Sfumate le piste italiane.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Niente Cagliari. Niente Parma. Niente Italia. L’Anderlecht dovrebbe essere la prossima squadra di Marko Pjaca, che da mesi conosce il suo destino: lasciare la Juve (o almeno provarci) in questo mercato di gennaio. Pjaca viene da mesi di lavoro per recuperare dalla rottura dei legamenti del ginocchio sinistro di marzo e con la Juventus ha giocato solo un quarto d’ora in Coppa Italia. I saluti sono inevitabili. L’Anderlecht è diventato la soluzione principale in serata, dopo una giornata con trattative italiane. Sfumata nei giorni scorsi l’ipotesi Cagliari per ragioni economiche, è tramontata anche la soluzione Parma, che in giornata è sembrata possibile. Estero quindi, inevitabilmente. La prima possibilità – Olympiacos, quindi Grecia – è saltata e l’Anderlecht ora è più che in pole position: ha quasi tagliato il traguardo per un prestito di sei mesi, rinnovabile per altri dodici. L’ufficialità potrebbe arrivare domani, a meno che la trattativa non abbia uno stop oppure si inserisca un altro club come il Basilea, che in giornata ha chiesto informazioni.