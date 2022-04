Pistocchi: Puntare sulla coppia Osimhen-Mertens

Il noto giornalista e commentatore, Maurizio Pistocchi, ha rilasciato un intervista ai microfoni di “Marte Sport Live” palando in ottica campionato del Napoli.

In modo particolare si è soffermato in merito ad un ipotetico nuovo schema che Spalletti potrebbe prendere in considerazione, ossia la coppia Osimhen – Mertens.

Di seguito la sua intervista:

“Nelle ultime 10 partite il Napoli ha subito sempre gol ed è questo il problema principale della squadra azzurra.

Nonostante la sconfitta con la Fiorentina, non sono pessimista come tanti tifosi. Punterei sulla coppia Osimhen-Mertens, con Insigne come alternativa. Un sistema piuttosto che un altro non fa la differenza, è l’atteggiamento in campo che fa la differenza.

In questo ultimo mese, ogni giorno c’è stata una squadra favorita allo scudetto, anche la Juventus per alcuni giornali è stata favorita. Penso invece che in questo momento l’Inter abbia ritrovato brillantezza, ma è attesa da un tour de force importante perché c’è la coppa Italia, il recupero col Bologna e in mezzo ci sono le partite di campionato per cui non c’è ancora una favorita. In questa ultima fase di stagione, tutte le partite sono difficili”.

Seguici su Twitter

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati