Pippe erano e pippe restano… Ma quante colpe di Ancelotti ed Adl!

Di Vincenzo Famiglietti

L’Inter travolge un Napoli fragile e sfortunato, punito al di là delle proprie pecche: interventi iellati di Meret e Manolas, il legno di Insigne, gli Dei del calcio ci mettono lo zampino. Ma il Napoli rimane una squadra di qualità inferiore alle aspettative. Non sembra che l’avvento di Gattuso possa trasformare il rospo in re, certo una maggiore saggezza tattica ed il ritorno al tridente potranno portare dei benefici, però le ambizioni di questa stagione sono quasi evaporate. I colpevoli? Due innanzitutto, Ancelotti ed il presidente De Laurentiis.

L’ex allenatore, ora in esilio dorato a Liverpool, non ha dato identità al gruppo, lo ha snaturato, facendogli perdere ogni certezza; il suo staff ha sottoposto la squadra ad una preparazione atletica infarcita di errori, altrimenti non ci sarebbe stata la serie sconcertante di accidenti muscolari, eventi che fino ad un anno fa erano rarissimi nel Napoli, non dimentichiamo che Carletto ha anche espressamente chiesto l’allontanamento del medico sociale De Nicola, col quale la squadra non pativa quasi nessun infortunio; il presidente intanto ha scombussolato lo spogliatoio, con atteggiamenti poco ortodossi tenuti da suoi familiari verso i giocatori eppoi con i provvedimenti draconiani delle severe multe che avvelenano l’ambiente.

Adl ed Ancelotti sono reponsabili della costruzione di una rosa male assortita, contro l’Inter la difesa era allo sbando, non esistono valide alternative a Koulibaly, si avverte la mancanza di Albiol, la retroguardia ha gli uomini contati e dopo la partenza dello spagnolo non ha più trovato un equilibrio; di Lozano non c’era bisogno (acquisto caldeggiato dal Fu Carlo), in quel ruolo il Napoli ha Insigne, piuttosto di un regista sì, ma presidente ed ex tecnico non l’avevavo capito.

Il diesse Giuntoli più non c’è che c’è e se pure ci fosse, Aurelio non gli darebbe potere decisionale. Senza dirigenza adeguata e manager le società di calcio non possono navigare lontano.

La squadra crolla, Gattuso ha rimediato due figuracce ed una vittoria stentata, ma le colpe del suo predecessore e della proprietà gli complicano quanto mai il lavoro.