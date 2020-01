Pioli: “Milan non bello ma vincente, da migliorare”

Tecnico:”Squadra sta guarendo, ma deve ancora lavorare tanto”.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Ho visto un Milan non bellissimo, perché possiamo giocare meglio, ma vincente. Possiamo migliorare, stasera abbiamo dimostrare di saper soffrire.

Dobbiamo continuare e migliorare, la determinazione è quella giusta, ma a livello tattico dobbiamo lavorare ancora tanto e pensare alla prossima partita”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato a Sky Sport la vittoria di Brescia.

“Stiamo guarendo, siamo una squadra completamente diversa da come era partita, abbiamo cambiato l’atteggiamento, sappiamo fare la partita e soffrire – aggiunge -. Stasera abbiamo capito una volta di più quanto sia difficile questo campionato.

Stasera, dal punto di vista tecnico, abbiamo sbagliato troppe uscite”.

“Ibra? E’ un valore aggiunto – conclude -: per qualità, spessore e personalità, ma è stata brava anche la squadra a lavorare e a reagire dopo Bergamo. Lui ci ha aiutati. Paqueta’ mi ha detto che non era sereno, io ho preferito non convocarlo”