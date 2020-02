Pioli, Inter solida ma vogliamo fare una grande gara

Tecnica Milan su Ibra’per noi Zlatan è riferimento importante’ Se ne parla in questo articoo pubblicato su Ansa.it “L’Inter è una squadra solida, compatta”, e anche se “ha avuto delle difficoltà” è rimasta ai vertici della classifica ed è “una squadra completa”, ma “in queste partite non contano neanche tanto i valori mostrati fino a questo momento né i punti in classifica, quindi dobbiamo pensare a fare una grande gara”. Lo ha dichiarato a Sky Sport Stefano Pioli, allenatore del Milan, parlando del derby di domenica prossima a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d’Oro oggi a Coverciano.

“Per noi è una settimana importante”, ha affermato Pioli, secondo cui quella coi nerazzurri sarà “una gara importante e difficile”, per cui sarebbe importante recuperare Zlatan Ibrahimovic. “Per noi Zlatan è un riferimento importante – ha aggiunto – ma la squadra sta cercando di crescere, abbiamo messo in piedi prestazioni importanti con qualità e giusta intensità, da questo dobbiamo ripartire. Lui ha avuto un affaticamento, complicato dall’influenza: ora questa è passata, speriamo possa essere in campo domenica prossima”.

L’obiettivo delle coppe europee, ha sottolineato l’allenatore, “deve essere un obiettivo per un club come il Milan, ha sempre fatto parte della storia di questa società prestigiosa: ci sono grandissime partite, dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro quotidiano, e provare ad affrontare tutte le prossime come se fossero decisive. La classifica è corta, il campionato è complicato e competitivo, le medio-piccole sono cresciute molto, vincere è difficile”.