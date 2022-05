Pioli e Spalletti: due fuoriclasse a confronto

Stefano Pioli, classe ’65, in questo campionato è riuscito a dimostrare una grande personalità. Per il Milan non è stato solo un allenatore ma anche un mentore.

Si sa che in una stagione, non tutte le partite possono terminare con una rete di vantaggio, ma nonostante gli alti e bassi che ha vissuto il team rossonero, il tecnico di Parma, è riuscito a mantenere l’equilibrio.

Non a caso infatti, ieri sera, ha potuto festeggiare con la sua squadra una grande vittoria, quella dello Scudetto.

Ed è quando una gara finisce che si possono fare dei confronti. Quello che in assoluto preme di più è quello con Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo, classe ’59, è stato un bravissimo allenatore per la sua squadra. Al di la del risultato finale infatti, Spalletti è considerato, da tutti i giocatori e i protagonisti della dirigenza, un grande tecnico, capace di coinvolgere la squadra, di impartire importanti insegnamenti non solo sul campo di calcio ma anche di vita.

Un uomo umile che, nei momenti in cui la squadra è stata attaccata dai media per gli errori commessi in campo, si è preso la responsabilità e la colpa al posto dei suoi ragazzi.

In cosa i due allenatori si differenziano? Iniziamo da Pioli

Indubbiamente la differenza sostanziale tra i due allenatori è la conoscenza della squadra e delle volontà del club.

Se Stefano Pioli fa parte di CasaMilan dal 2019 per il tecnico Spalletti è il primo anno in maglia azzurra.

Pioli infatti ha potuto giocare la carta vincente della conoscenza della squadra rossonera per puntare all’obbiettivo scudetto, sfruttando il calo ‘fisiologico’ della rivale Juventus.

Il tecnico rossonero infatti ha avuto un grande supporto per la realizzazione del progetto Scudetto – Milan, nelle figure di Zlatan Ibrahimović e Paolo Maldini.

Il primo è un calciatore che dall’alto dei suoi 40 è riuscito a coinvolgere tutta la squadra, insegnando ai più ‘piccoli’ cosa significa avere la ‘testa’ di sportivo.

Partendo dallo stile di vita fino all’atteggiamento in campo.

Dall’altro lato Maldini, ex giocatore e oggi direttore dell’area tecnica del Milan. Una figura dirigenziale che ha sostenuto Pioli in tutte le sue scelte dentro e fuori il campo.

Ad ogni modo Pioli è riuscito a mantenere la calma anche nei momenti di difficoltà della squadra.

Ora è il tempo di analizzare Spalletti

Discorso diverso per l’allenatore di Certaldo, Luciano Spalletti.

Il toscano infatti, è arrivato nel Napoli, dopo la sua esperienza come tecnico dell’Inter e della Roma, due realtà ben diverse da quella napoletana.

Infatti, seppur con molto entusiasmo e voglia di vincere, Spalletti ha dovuto partire ‘dalle basi ‘ . Quando è entrato nella squadra azzurra, i ragazzi di ADL erano destabilizzati.

Due cambi tecnici in tre anni: Ancelotti e Gattuso.

Altri due allenatori, che seppur molto bravi, non avevano sulla squadra lo stesso piglio di Sarri, con il quale gli azzurri hanno davvero sfiorato la vittoria scudetto.

Spalletti, con il Napoli, ha dovuto in primis instaurare un rapporto di fiducia con i ragazzi, rapporto che non hanno più avuto dal 2018 in poi.

Successivamente, ha dovuto farsi conoscere dalla dirigenza che, sebbene ADL abbia fortemente voluto la figura del tecnico di Certaldo, ha dovuto spiegare le sue volontà che forse non tutte sono state accettate.

Inoltre si è trovato particolarmente svantaggiato, se si considera a che questo è stato l’anno dell’addio del capitano e che molti giocatori anche forti esempio Koulibaly, Mertens, Ospina forse non rinnoveranno il contratto per la spending review voluta dal Presidente Aurelio de Laurentiis.

Questo è stato il motivo per il quale, alle sue parole di incoraggiamento in merito alla lotta scudetto, è stato di essere un bugiardo e altezzoso. Le sue parole sono state dette semplicemente da una persona che ancora non conosceva bene la situazione interna della società.

A Luciano Spalletti va dato solo il tempo materiale per potersi inserire nel mondo azzurro, con la sicurezza che regalerà soddisfazioni.

