Pioli: “Che bel Milan, ma dovevamo chiuderla. Calha? Ne ho tanti bravi

L’allenatore rossonero soddisfatto: “Però ci è mancato cinismo, abbiamo segnato poco pur creando molto. Fischi a Piatek? Continuo a credere anche in lui”SAe ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Stefano Pioli ritrova il sorriso dopo una qualificazione molto sofferta contro un ottimo Toro. “Bellissima partita, non meritavamo di finire sotto nella ripresa ma dovevamo chiudere il primo tempo con più di un gol realizzato. Ho visto tanta generosità, tanta voglia, passiamo il turno con merito. Altra bella partita di Rebic, che sa strappare ed è un giocatore ritrovato. Calha?Ho tanti elementi di qualità, l’importante è essere squadra così i singoli ci possono aiutare anche a gara in corso come è stato oggi. Abbiamo anche concesso il minimo indispensabile dietro, anche se ci siamo distratti sul primo gol. I fischi a Piatek? Ci sta avere dei cali, nell’arco della stagione, ma io credo anche in lui” Pioli guarda avanti: all’orizzonte c’è anche una semifinale di Coppa Italia proibitiva contro la Juve. “Affrontiamo la squadra migliore d’Italia, ma non è imbattibile. Dipenderà molto dalle nostre prestazioni, ma pensiamo a una partita per volta visto che prima abbiamo il Verona e il derby”.