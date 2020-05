PiazzaPulita, sondaggio Index: FdI a 1,5 punti dal M5s. Lega e Salvini tengono

Tempo di sondaggi, come ogni giovedì sera a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7. Un sondaggio, quello di Index Research, che fornisce un quadro molto meno allarmante rispetto a quelli dipinti da alcune rilevazioni degli ultimi giorni per il Carroccio e Matteo Salvini. Secondo Index, infatti, la Lega rimane saldamente primo partito, al 26,6%, in calo dello 0,3 per cento rispetto alla settimana precedente. Seconda forza il Pd, stabile al 21,6%, dunque il M5s, che cresce di 0,1 punti percentuali al 14,7 per cento. Lieve crescita anche per Fratelli d’Italia e Forza Italia, entrambi in salita dello 0,2% e ripsettivamente al 13,2% e al 6,8 per cento. Insomma, Giorgia Meloni ora è a 1,5 punti percentuali dai grillini, dall’essere terzo attore politico, almeno stando a questo sondaggio. Poi Italia Viva di Matteo Renzi, in ulteriore calo: lascia sul campo un altro 0,2% e crolla al 3,8 per cento. Insomma, le mosse dell’ex premier non sembrano granché apprezzate dagli italiani. fonte Libero