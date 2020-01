Piatek a un passo dall’Hertha Berlino: 27 milioni al Milan. Saluta anche Rodriguez: va al Psv

L’attaccante polacco e vicino a salutare i rossoneri a titolo definitivo a un solo anno dall’acquisto dal Genoa.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Il Milan e l’Hertha Berlino sono ad un passo dalle firme per Krzysztof Piatek. Il club tedesco ha messo sul piatto 27 milioni per il centravanti polacco entrato in un cono d’ombra negli ultimi mesi. La società tedesca sta per definire anche l’intesa per l’ingaggio del giocatore, che è pronto a mettersi in viaggio per la capitale tedesca e sottoporsi alle visite mediche.Dopo l’uscita di Jesus Suso (ufficiale il prestito al Siviglia “con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni”), ecco un’altra cessione eccellente. Un anno fa esatto Piatek fu pagato 35 milioni di euro. Con queste condizioni di pagamento, dunque, la società di via Aldo Rossi saluta l’attaccante con una plusvalenza, seppur minima. Un risultato positivo, considerando che anche ieri in Coppa Italia contro il Torino è parso ancora in una fase negativa. Il Milan ha perfezionato anche la cessione di un altro giocatore da tempo sul mercato: il terzino sinistro Ricardo Rodriguez va in prestito con diritto di riscatto in Olanda al Psv Eindhoven.