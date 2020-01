Petagna nuovo calciatore del Napoli: arriverà in estate

E arrivata anche l’ufficialita’ del Calcio Napoli.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Andrea Petagna è un nuovo calciatore del Napoli. Il club azzurro ha depositato il contratto in Lega Calcio: trasferimento dalla SPAL a titolo definitivo. La società ferrarese potrà mantenere il proprio attaccante fino a fine stagione, così da poter proseguire con la lunga e difficile lotta salvezza. La SPAL al momento è ultima in classifica: 15 punti per la squadra di Semplici, pari con Genoa e Brescia. Il Lecce quartultimo dista soltanto un punto. Intanto il Napoli mette a segno un nuovo colpo di calciomercato per il prossimo anno. Gattuso darà il via ad una rivoluzione in estate? Demme e Lobotka sono già arrivati, così come Politano, mentre Rrahmani e Petagna si uniranno alla rosa partenopea a giugno….Petagna in azzurro: il comunicato SSC Napoli:Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del club azzurro: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Petagna e contestualmente di averlo girato in prestito alla SPAL fino al 30 giugno 2020”.