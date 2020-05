Perrone:” Si ritorna al banco dei Pegni”

Ad Ultim’ora storia Perrone inviato da Viale Cappella Cangiani nella parte alta di Napoli parla della triste storia di una gran parte della cittadinanza che per evitare di imboccare la via degli usurai o cosiddetti cravattari, è costretta a recarsi a quello che un tempo si chiamava ” Banco dei Pegni” ed a vendere i propri gioielli per racimolare i soldi per mangiare. Inoltre ha riportato l’iniziativa del Monte dei Pegni del Banco di Napoli e Intesa San Paolo che ha messo a disposizione la propria sede per permettere ai bisognosi d’impegnare una collanina , un oggetto di famiglia . E’ la triste storia di un paese in ginocchio. E il governo cosa fa?