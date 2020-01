Perle di Chiesa e Vlahovic, una grande Fiorentina sbanca Napoli. Gattuso sempre più giù

Una vittoria meritata dei viola, a segno con l’azzurro e il giovane serbo. Campani spenti e quasi mai pericolosi: la squadra col nuovo allenatore non funziona.E quanto si scrive in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it La crisi del Napoli è ufficiale. Non ci sono attenuanti: è una squadra alla sbando. Che bella, invece, la Fiorentina. Bella e concreta, che Beppe Iachini ha saputo risollevare. I gol di Chiesa e Vlahovic le hanno regalato tre punti importanti, che ne hanno premiato la prestazione. Su tutti, Gaetano Castrovilli che si è saputo imporre con la tecnica e con la fisicità al debole centrocampo napoletano. Alla fine, la gioia dei 500 tifosi viola al seguito della squadra. E’ finita male, invece, per Insigne e compagni fischiati dalla gente, stanca ormai di questo mediocre andazzo.Niente da fare, questo Napoli non tira. Non bastano le buone intenzioni dichiarate, occorre vincere per ritornare ad essere convincenti. Sugli spalti del San Paolo ci sono poche decine di migliaia di spettatori, sparsi nei vari settori. Ma i vuoti sono tanti, mettono tristezza. Tocca a Gattuso e i suoi provare a riportare entusiasmo tra la gente. L’allenatore si affida alla formazione base, con la sola eccezione di Di Lorenzo spostato centrale, al fianco di Manolas, e di Luperto che agirà sull’esterno sinistro. La Fiorentina risponde con la migliore formazione alla quale ha aggiunto, la scorsa settimana, Patrick Cutrone, realizzatore di un gol nella gara d’esordio, contro l’Atalanta, in coppa Italia. Pronti via e si intuisce subito che Luperto sulla fascia sinistra non può essere una buona idea. Chissà chi o cosa avrà consigliato a Gattuso una scelta del genere. La Fiorentina parte sparata, Lirola va via a Insigne e crossa: il tocco di Castrovilli è impreciso (10’). Due minuti più tardi tocca a Milik saggiare la condizione di Dragowski. La sua girata a volo, sul cross di Allan, è deviata dal portiere gigliato con una bella parata. Macina gioco, il Napoli, ma non riesce a capitalizzare il maggiore possesso palla. Anzi, al 18’, Pasqua deve ricorrere al monitor, perché l’arbitro Fabbri, addetto alla Var, lo invita a rivedere l’azione del calcio d’angolo battuto su Pulgar sul quale la respinta di testa di Luperto finisce sul braccio di Allan. E’ palese l’involontarietà del tocco e l’arbitro, dopo aver rivisto le immagini, fa segno di riprendere il gioco, da dove l’aveva interrotto.L’azione del Napoli è più insistente, Fabian prova a motivare gli attaccanti con qualche buona apertura, ma le ripartenze della Fiorentina possono far male. Mentre in difesa Pezzella e Caceres s’interessano di evitare pericoli a Dragowski, Castrovilli, Pulgar e Benassi tengono il centrocampo. Proprio dal destro di Castrovilli (26’) parte il cross sul quale Benassi tocca indietro per l’accorrente Chiesa. Pronto il controllo e il tiro dell’attaccante della nazionale per il vantaggio dei viola. I problemi del Napoli riemergono, in difesa non c’è equilibrio, Manolas riesce a prevalere sulle palle alte, mentre dopo 32’ Gattuso si accorge che Luperto sulla fascia sinistra non è stata una buona intuizione. Allora, prova a rimettere ordine riportando Di Lorenzo a destra, Hysaj a sinistra e Luperto al fianco di Manolas. L’unica occasione importante capita a Callejon il cui colpo di testa, tutto solo dinanzi a Dragowski, finisce a lato: la delusione è tanta, mentre dopo 3 minuti di recupero, Pasqua manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo. L’inizio del secondo tempo è caratterizzato dalla conclusione di Lorenzo Insigne che accarezza il palo (6’). Il Napoli è comunque in difficoltà, a centrocampo dominano Castrovilli, Pulgar e Benassi, mentre Allan, Fabian Ruiz e Zielinski sono soltanto la brutta copia degli originali. Castrovilli è un indemoniato, mezzo Napoli gli corre dietro, inutilmente. Lui, all’11’, s’inventa uno scavino che libera Chiesa alla conclusione tutto solo dinanzi a Ospina: il portiere devia la conclusione. Intanto, Gattuso richiama in panchina Allan per fare spazio a Demme. Il mediano brasiliano non la prende bene e va via, direttamente negli spogliatoi. Poco prima della mezzora, arriva il capolavoro di Vlahovic che Iachini ha inserito al posto di Cutrone. Il suo sinistro a giro è una vera perla, che sorprende Ospina e regala alla Fiorentina tre punti d’oro e meritati.