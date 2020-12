Grande successo del primo appuntamento di Per Sempre con Voi…nel Sociale. La diretta Facebook sulla pagina di per Sempre Napoli (@PSNapoli ) è stata seguita da migliaia di persone, segnale evidente che queste tematiche devono trovare sempre più spazio sui media e sui mezzi di comunicazione perché oramai (finalmente verrebbe da dire) di interesse generale per tutti. “Prospettive per le disabilità e l’inclusione” era il tema dell’evento organizzato da Fabiana Felicità, docente e consigliera della 5 municipalità Arenella-Vomero, cui hanno preso parte importanti rappresentanti del mondo scuola ma non solo. Qui il video integrale: