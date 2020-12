Per Sempre con voi…nel Sociale. Il 4 dicembre alle 17.00 convegno in diretta Fb: “Prospettive per la disabilità e l’inclusione”

Il 3 dicembre, sin dal 1981, l’Assemblea generale dell’ONU ha istituito questa Giornata per promuovere l’inclusione delle persone disabili e combattere ogni forma di discriminazione. Il tema quest’anno è “Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”. Per questo motivo PER SEMPRE NAPOLI e Fabiana Felicità, consigliera della Municipalità 5 Arenella-Vomero, organizzano un dibatto sulla pagina FB di Per Sempre Napoli (@PSNapoli) il 4 dicembre 2020 alle ore 17.00 dal titolo: PROSPETTIVE PER LA DISABILITA’ E L’INCLUSIONE