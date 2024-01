Per il Napoli si accende la luce della speranza

Il Napoli di Walter Mazzarri ha superato con buona probabilità la parte più delicata di questa stagione 2023-2024. Non solo ha affrontato un tour de force con sfide di altro profilo, ma ha dovuto al contempo sopperire a uno straordinario numero di infortuni, squalifiche e indisponibilità. Per come si erano messe le cose sarebbe stato difficile, se non impossibile, avere la meglio contro Inter, Juventus e Roma, in campionato e contro il Real Madrid in Champions League. In effetti le critiche sono arrivate più che altro per per la brutta prestazione e conseguente eliminazione in Coppa Italia contro il Frosinone di Di Francesco. Al contempo è abbastanza evidente come la squadra avesse sottovalutato l’impegno e l’avversario, cosa che era già capitata anche ai tempi di Spalletti contro Fiorentina e Cremonese. Il dato più allarmante è però legato al rapporto tra reti subite, gol segnati e giocatori indisponibili.

Dopo aver vinto in extremis il derby regionale con la Salernitana di Pippo Inzaghi, il Napoli ha perso un altro tassello: Cajuste, nel momento forse migliore per il giovane centrocampista svedese. Ci si può senza problemi calare nella parte del bastian contrario: “a me questo elemento non convince”. Infatti con l’ingresso di Diego Demme la squadra di Mazzarri è diventata più ordinata, compatta e propositiva. Non a caso proprio dalla spizzata di Demme, su punizione ben battuta da Raspadori, è arrivato il gol vittoria di Rrahmani. Bene così.

Il Napoli quest’anno ha avuto un numero significativo di infortuni, giocatori indisponibili per via di espulsioni, per non parlare del caso Osimhen, elemento che si sta comportando sempre più come un separato in casa. I leader tecnici di questa squadra sono infatti da ricercare altrove. Arrivati a questo punto possiamo affermare, senza riserve, che il mercato estivo è stato insufficiente, avendo perso due elementi come Kim Min-jae e Hirving Lozano.

Il Napoli di recente ha rinunciato anche ad Elmas e non si capisce bene cosa stia succedendo con Piotr Zielinski, con il centrocampista polacco che assieme a Mario Rui, Alex Meret e capitan Di Lorenzo, resta il giocatore più legato ai colori della squadra. Eppure la stima degli allenatori e dei tifosi non sono sufficienti per garantire la permanenza della mezz’ala in azzurro. Il mercato di riparazione dovrebbe portare 2-3 elementi che saranno presto disponibili per Walter Mazzarri. Dopo l’arrivo di Pasquale Mazzocchi, si attendono ora Traorè, un centrale difensivo e forse un altro centrocampista.

Il Napoli arriva a disputare la gara con la Fiorentina di Supercoppa italiana coi giocatori contati o quasi. Intanto abbiamo visto il valore attuale della rosa e le preferenze di Mazzarri, in ogni singolo reparto. Alessio Zerbin ha scavalcato nelle gerarchie quel misterioso oggetto chiamato Lindstrom, Gaetano è entrato nella rotazione dei giocatori titolari, mentre non si conosce il destino di uomini (forti per destini forti?) come Zanoli e soprattutto come Ostigard. Intanto per chi fosse un detrattore del portiere titolare Alex Meret, abbiamo potuto saggiare le qualità e le caratteristiche, sicuramente differenti di Gollini. Anche lui non ci è sembrato del tutto impeccabile e infatti la sua porta non è rimasta inviolata così a lungo. La staffetta Raspadori-Simeone non ha dato il risultato che in molti speravano di vedere, mentre c’è da spendere qualche parola sulla stagione di uno dei protagonisti della passata stagione: il numero 77 Khvicha Kvaratskhelia.

Non era facile ripetere i numeri dello scorso anno, su questo siamo tutti d’accordo, ma il numero di gol e di occasioni sprecata durante questa prima parte di stagione, grida giustizia. Contro la Salernitana ha avuto l’umiltà di cedere il calcio di rigore a Matteo Politano, salvo poi caricarsi la squadra sulle spalle e giocare un secondo tempo di buon livello. Non è certo lui il problema di questa squadra, ma è evidente che anche l’esterno georgiano non stia attraversando un periodo tranquillo. Sarebbe stato utile poterlo conservare un po’, alternandolo a un giocatore di buon livello come Elmas, ma la società ha deciso di fare a meno del centrocampista macedone, il quale lo scorso anno fu il terzo miglior marcatore per i campioni d’Italia.

Kvaratskhelia, malgrado le occasioni sprecate e i numeri impietosi, non è però il giocatore offensivo che sta facendo peggio. Purtroppo, come già accaduto lo scorso anno, al Napoli mancano i gol di Giacomo Raspadori. Solo tre reti (e due assist) in venti presenze. Politano, che di mestiere fa l’esterno destro, ne ha già segnati il doppio. Simeone, con un minutaggio assai modesto, non ha contribuito in modo più significativo, ma forse un giocatore con le sue caratteristiche avrebbe bisogno di un minutaggio maggiore per mostrare le sue qualità tecniche. In buona sostanza, i giocatori offensivi del Napoli stanno disputando una stagione abbastanza mediocre, con l’eccezione in positivo di Politano, che quest’anno ha già realizzato il doppio dei gol rispetto all’anno passato. L’anno scorso però l’esterno ex Sassuolo e Inter, si alternava con Lozano, che quest’anno non c’è.

Inutile poi parlare della difesa di questa squadra, sia durante la gestione Garcia, sia con l’attuale tecnico, Walter Mazzarri. Nel derby campano uno dei centrali si è riscattato, segnando il gol vittoria contro la Salernitana, ma la verità dei fatti è che questa squadra subisce troppi gol e troppe occasioni. Manca la schermatura a centrocampo e sono saltati tanti schemi e quasi tutti gli automatismi, ma soprattutto sono diversi gli interpreti a disposizione.

Lo scorso anno il Napoli poteva contare un giocatore come Kim e anche il lungo stop di Olivera, unito al rendimento di Di Lorenzo, mostrano dati impietosi della squadra, per occasioni concesse e reti subite. La stagione non è ancora finita e forse qualche segnale di miglioramento si è visto. Ma il Napoli potrebbe non uscire del tutto dalla crisi in cui si è cacciato. In attesa di rivedere si spera presto in campo Anguissa e Osimhen che comunque sapevamo di perdere per via della Coppa d’Africa. La stagione potrebbe regalare qualche sorpresa e farci emozionare ancora, ma non è affatto facile, né scontato ritrovare il bel gioco e la compattezza dei reparti a cui ci eravamo abituati con Luciano Spalletti.

