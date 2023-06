Pellegatti: “Pazzia non mettere il Napoli tra le favorite per lo Scudetto”

In un’intervista a SitiNews il giornalista sportivo del Milan Carlo Pellegatti ha parlato di tanti temi, soffermandosi anche sull’annata del Napoli.

“Il Napoli per me non è stata una sorpresa. La gente si dimentica presto ma il Napoli, l’anno scorso, è stata la squadra che, insieme al Milan, nelle prime dieci partite ha praticamente sempre vinto. Se il Napoli avesse battuto nello scontro diretto di primavera o di tardo inverno, il Milan, gli sarebbe andato davanti. Poi è stato più bravo il Milan che ha vinto, ha battuto il Napoli e si è staccato. Ma quando tra i favoriti per lo scudetto non mettevano il Napoli, per me era una pazzia. Forse non si prevedeva che fosse così bravo, ma non era certo una sorpresa. Ciò che è stata una sorpresa è stata la grandezza del Napoli, perché non si pensava fosse così grande. Ma il Napoli ha continuato un cammino iniziato l’anno precedente.“

